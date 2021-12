Nach den Weihnachtsferien : Doch Schulschließungen? Ministerin deutet mögliche Kehrtwende an

Trotz der sich anbahnenden Omikron-Welle lautete die Devise bislang: Schulen sollen offen bleiben! Nun deutet FDP-Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger an, dass sich dies nicht unbedingt aufrechterhalten lässt.

Berlin | Drohen erneute Schulschließungen wegen der Ausbreitung der Omikron-Welle? Was bislang ausgeschlossen war, könnte nun wieder auf uns zukommen. Das deutet FDP-Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger in einem Interview mit der "WAZ" an. "Wir müssen uns auch darauf vorbereiten, dass Schulschließungen notwendig werden könnten", sagte die Ministerin. ...

