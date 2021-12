Kommentar zu Omikron : Corona-Lockdown in den Niederlanden: Droht uns das Weihnachten auch?

Die vierte Coronawelle ebbt ab, da erfasst Omikron Europa im Rekordtempo. Was droht Deutschland - ein Lockdown wie in den Niederlanden? Wir sollten angesichts der gereizten Stimmung vor allem eines an Weihnachten wieder lernen.

Berlin | Das zweite Corona-Weihnachten naht. Viele Menschen hatten gehofft, das Fest der Liebe wie vor der Pandemie feiern zu können. Doch wie so oft im Leben kommt es erstens anders und zweitens als man denkt. Die Corona-Lage in Teilen Europas lässt wenig Gutes hoffen. Doppelimpfung schützt nur unzureichend Die Infektionszahlen erreichen in rasender Ges...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.