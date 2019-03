Rechtspopulisten zweitstärkste Kraft : E-Voting: Oppositionspartei liegt bei Parlamentswahl in Estland vorn

Mehr als ein Viertel der Wahlberechtigten nahmen bei den Parlamentswahlen in Estland am E-Voting teil.

von dpa

03. März 2019, 20:35 Uhr

Tallinn | Bei der Parlamentswahl in Estland liegt nach ersten Teilergebnissen die oppositionelle Reformpartei vorn. Nach Auswertung der elektronisch abgegebenen Stimmen kommt die wirtschaftsliberale Kraft auf 40 Prozent der Stimmen, teilte die Wahlkommission in Tallinn am Sonntagabend mit. Dahinter liegt die rechtspopulistische Estnische Konservative Volkspartei (EKRE) mit 13,5 Prozent vor der mitregierenden konservativen Partei Isamaa (12,6 Prozent).

Die linksgerichtete Zentrumspartei von Regierungschef Jüri Ratas kommt nach Auszählung der Internet-Abstimmung auf 11,7 Prozent, ihr sozialdemokratischer Koalitionspartner auf 11,4 Prozent. Für die neugründete Partei Estland 200 stimmten 5,5 Prozent der Online-Wähler. Am E-Voting nahmen mehr als ein Viertel der Wahlberechtigten teil - ein neuer Rekord. Mit der Auswertung der übrigen Stimmen dürften sich die Kräfteverhältnisse noch verschieben.