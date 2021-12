Flüchtlinge im Mittelmeer : Organisationen: Fast 200 Migranten aus Seenot gerettet

Migranten überqueren das Mittelmeer, um in die EU in der Hoffnung auf ein besseres Leben zu gelangen. Viele geraten jedoch in Seenot. Hilfe kommt unter anderem von deutschen Hilfsorganisationen.

Dresden | Die privaten Hilfsorganisationen Sea-Eye und Mission Lifeline haben im zentralen Mittelmeer insgesamt fast 200 Bootsmigranten aus Seenot gerettet. Bei ihrem Einsatz habe die Crew der „Rise Above“ südlich der italienischen Insel Lampedusa mehr als 65 Menschen an Bord genommen, teilte die sächsische Organisation Mission Lifeline mit. Das Team der „Se...

