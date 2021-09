Bundestagswahl : Pannen in Berlin: Landeswahlleiterin verspricht Aufklärung

Die Hauptstadt machte am Wahltag keine gute Figur: Es kam zu unerwarteten Warteschlangen, Stimmzettel fehlten. Die Berliner Landeswahlleiterin will die Pannen untersuchen.

Berlin | Neben dem Wahlergebnis dürfte die Berliner Politik in den kommenden Tagen noch ein zweites Thema beschäftigen: Die Pannenserie in den Wahllokalen. Während der Bundeswahlleiter bereits einen „detaillierten Bericht“ von der Landeswahlleitung anforderte, versprach diese Aufklärung: Es müsse eine Bestandsaufnahme geben etwa zu den Abläufen in Wahllokal...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.