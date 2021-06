Brief veröffentlicht : Papst Franziskus nimmt Marx' Rücktrittsangebot nicht an

Das katholische Kirchenoberhaupt lehnt den Rücktritt von Kardinal Reinhard Marx ab.

Vatikan | Papst Franziskus hat den Rücktritt des Erzbischofs von München und Freising, Kardinal Reinhard Marx, abgelehnt. Das schrieb das Oberhaupt der katholischen Kirche in einem vom Heiligen Stuhl am Donnerstag veröffentlichten Brief. Der Papst fordert Kardinal Reinhard Marx auf, weiter im Amt zu bleiben. "Das ist meine Antwort, lieber Bruder. Mach weiter...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.