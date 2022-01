Kommentar : Pflegefall Pflegeversicherung: Herr Lauterbach, übernehmen Sie!

Die Pflegeversicherung ist nicht mehr als eine abgespeckte Teilkasko-Versicherung. Trotzdem kämpft sie permanent mit Finanzproblemen - höchste Zeit für eine grundlegende Reform.

Schwerin | Karl Lauterbach hat wahrlich genug zu tun. Die Corona-Pandemie fordert seine ganze Aufmerksamkeit. Doch dürfen überfällige Reformen darüber nicht in Vergessenheit geraten. Die Pflegeversicherung ist ein gutes Beispiel dafür. Dass das Geld nicht reicht und schon in der ersten Hälfte des neuen Jahres Beitragserhöhungen erforderlich werden könnten, is...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.