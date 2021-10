Regierung : Philippinen: Präsident Duterte kündigt Rückzug an

Die Ankündigung kam überraschend: Der philippinische Präsident Rodrigo Duterte will sich aus der Politik zurückziehen.

Manila | Der umstrittene philippinische Präsident Rodrigo Duterte will bei den Wahlen 2022 nicht für das Amt des Vizepräsidenten antreten und sich aus der Politik zurückziehen. Das kündigte er am Samstag überraschend an. Er verwies auf Umfragen, wonach die Menschen in dem Inselstaat eine solche Kandidatur als Verstoß gegen die Verfassung einstufen. Duterte ...

