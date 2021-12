Migration : Polen: Gebiet an Grenze zu Belarus für Ortsfremde gesperrt

Der polnische Innenminister Mariusz Kaminski hat angekündigt, dass die Zone an der Grenze zwischen Belarus und Polen weiterhin für Ortsfremde gesperrt bleibt.

Warschau/Brusgi | Nach dem Ende des dreimonatigen Ausnahmezustands an der Grenze zu Belarus schränkt Polen die Bewegungs- und Pressefreiheit in der Region weiterhin ein. Hintergrund ist die anhaltende Krise um Tausende Migranten an der EU-Außengrenze. Für Ortsfremde bleibe die Grenzzone bis zum 1. März gesperrt, teilte Innenminister Mariusz Kaminski am Dienstagabend...

