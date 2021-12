Laut Büroleiterin : Politische Höhepunkte: Ex-Kanzlerin Merkel soll Biografie schreiben

Ex-Kanzlerin Angela Merkel wird in einem Buch ihre wichtigsten politischen Entscheidungen aufarbeiten – so kündigt es ihre langjährige Büroleiterin an. Es gebe schon einen Zeitplan.

Berlin | Die frühere Kanzlerin Angela Merkel plant nach Aussagen ihrer langjährigen Büroleiterin eine politische Autobiografie. Merkels Büroleiterin Beate Baumann sagte dem "Spiegel": "Die Kanzlerin möchte nicht ihr ganzes Leben nacherzählen. Sie möchte ihre zentralen politischen Entscheidungen in eigenen Worten erklären, und mit Rückgriff auf ihren Lebensweg....

