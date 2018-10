Zurück aus der Versenkung : "Politisches Schwergewicht": Folgt Friedrich Merz als CDU-Vorsitzender auf Merkel?

Der CDU-Vorsitz wird frei: Mit Friedrich Merz scheint ein alter Bekannter zurück ins politische Rampenlicht zu treten.

von dpa

29. Oktober 2018, 13:55 Uhr

Berlin | Mit Friedrich Merz würde ein langjähriger Rivale von Angela Merkel ihre Nachfolge antreten. Beide traten im Jahr 2000 ins Rampenlicht, als unter dem Eindruck der CDU-Spendenaffäre Wolfgang Schäuble Partei- und Fraktionsvorsitz abgeben musste. Merkel übernahm im Adenauer-Haus, Merz im Bundestag. Der Sauerländer vertritt wirtschaftsliberale Positionen; Furore machte seine Forderung nach einem so simplen Steuersystem, dass die Steuererklärung auf einen Bierdeckel passt. Schlagzeilen machte auch sein Eintreten für eine "deutsche Leitkultur".

Differenzen zu Merkel wurden schnell deutlich, 2002 verdrängte die CDU-Chefin Merz vom Fraktionsvorsitz. 2005 wechselte Merz in die Privatwirtschaft, zur Bundestagswahl 2009 trat er nicht mehr an. Dennoch äußerte sich der wirtschaftsliberale Jurist immer wieder auch politisch. 2014 berief ihn die CDU in die Parteikommission "Zusammenhalt stärken - Zukunft der Bürgergesellschaft gestalten". Der 62-Jährige ist Aufsichtsratsvorsitzender des Flughafens Köln/Bonn und Mitglied einer internationalen Anwaltskanzlei in Düsseldorf.

Bosbach unterstützt Kandidatur von Friedrich Merz

Der ehemalige CDU-Innenpolitiker Wolfgang Bosbach betrachtet die sich abzeichnende Kandidatur von Friedrich Merz für den CDU-Vorsitz als "wirklich gute Nachricht" für seine Partei. "Das ist ein politisches Schwergewicht mit einer enormen Erfahrung. Er ist ein glänzender Redner, der der Partei wieder Optimismus mit auf den Weg geben kann", sagte Bosbach der Deutschen Presse-Agentur in Köln.

Wichtig sei aber, dass nach außen nicht der Eindruck entstehe, dass es Kämpfe in der Union gebe. "In diesem Moment kommt es ganz entscheidend darauf an, dass wir den Übergang betont sachlich organisieren", sagte Bosbach.