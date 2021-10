Berlin : Polizei: 46 verletzte Beamte bei „Köpi“-Räumung

Am Freitag hat die Berliner Polizei ein besetztes Grundstück geräumt. Im Zuge dessen hat es Dutzende Festnahmen gegeben - und viele Verletzungen auf Seiten der Einsatzkräfte.

Berlin | Im Zusammenhang mit der Räumung des Wagencamps „Köpi-Platz“ sind nach Angaben der Berliner Polizei 76 Personen festgenommen und 46 Einsatzkräfte verletzt worden. Zwei der verletzten Beamten hätten ihren Dienst beenden müssen, hieß es in einer Mitteilung vom Samstagabend. Am Vortag hatte die Polizei das Areal an der Köpenicker Straße im Bezirk Mitte...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.