Pandemie : Polizei stoppt mehrere Corona-Proteste in Sachsen

Sachsen ist von Corona besonders hart getroffen. Seit Wochen mobilisieren Gegner der Corona-Politik. Die Polizei hat heute in mehreren Orten Proteste gegen staatliche Corona-Maßnahmen aufgelöst.

Bautzen | Die Polizei hat am Montagabend in mehreren sächsischen Orten Proteste gegen staatliche Corona-Maßnahmen unterbunden. In Bautzen etwa seien rund 350 Menschen in Richtung Innenstadt unterwegs gewesen, teilt die Polizei mit. Sie seien gestoppt worden, von 30 Beteiligten seien die Personalien aufgenommen worden. Zudem habe es eine Versammlung auf dem K...

