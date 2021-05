Schutz vor Corona : Niedersachsen: Wer sich ab Montag um einen Impftermin bemühen kann

Die Impfberechtigung erfolgt in drei Stufen. Los geht es mit den über 60-Jährigen und für Menschen mit Vorerkrankungen. Wer ist danach dran? Und ab wann?

Hannover | Das Land Niedersachsen hat am Donnerstag in Hannover seinen Fahrplan für die Terminvergabe an Angehörige der Prioritätsgruppe 3 vorgelegt. Die Impfberechtigung erfolgt in drei Stufen. Start ist am kommenden Montag, 10. Mai. Unsere Übersicht zeigt alle Details. Können sich alle aus der Prio 3 ab Montag um einen Termin bemühen? Nein, Niedersachsen...

