Pandemie : RKI-Chef Wieler fordert Corona-Impfungen in Apotheken

Experten fordern eine deutliche Beschleunigung des Impf-Tempos in Deutschland. RKI-Chef Wieler spricht von einer „Notlage“ - und macht konkrete Vorschläge.

Berlin/Dresden | Der Präsident des Robert Koch-Instituts (RKI), Lothar Wieler, will das Impf-Tempo durch Corona-Impfungen in Apotheken erhöhen. „Wir sind in einer Notlage, und in einer Notlage muss man bestimmte Dinge großzügig gestalten“, sagte Wieler am Mittwochabend bei einer Online-Diskussionsveranstaltung mit dem sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretsch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.