Wegen Omikron-Variante : RKI empfiehlt ab sofort „maximale Kontaktbeschränkungen“

Das Robert Koch-Institut (RKI) empfiehlt aufgrund der aktuellen Corona-Lage in Deutschland „maximale Kontaktbeschränkungen“. Diese sollten ab sofort umgesetzt werden.

Berlin | Weil die Corona-Lage in Deutschland in der vierten Welle und mit der bevorstehenden Ausbreitung der Omikron-Variante sehr angespannt ist, empfiehlt das Robert Koch-Institut (RKI) in Deutschland „maximale Kontaktbeschränkungen“. Diese sollten „sofort beginnen“ und bis zunächst Mitte Januar gelten, wie das RKI am Dienstag auf Twitter schrieb. Weiterl...

