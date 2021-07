Angriff aus der Luft : Raketen schlagen nahe Präsidentenpalast in Afghanistan ein

Die Lage in Afghanistan spitzt sich nach dem Abzug der internationalen Truppen immer mehr zu. Nahe dem Präsidentenpalast schlagen gleich drei Raketen ein - das während eines Gebets mit dem Präsidenten des Landes.

Kabul | In der Nähe des Präsidentenpalastes in der afghanischen Hauptstadt Kabul sind während des islamischen Opferfests Eid al-Adha mindestens drei Raketen eingeschlagen, wie das Innenministerium mitteilte. Die Geschosse fielen im Stadtzentrum unweit einer Zeremonie, an der Afghanistans Präsident Aschraf Ghani teilnahm. In einem Video des Senders ToloNews...

