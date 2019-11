Fast überall in Deutschland Gruppierungen aktiv : Rechte Bürgerwehren: Regierung sieht Terrorpotenzial

Die Bundesregierung sieht bei selbsternannten Bürgerwehren „Ansätze für rechtsterroristische Potenziale“. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf Anfrage der Links-Fraktion hervor. Acht Mal sei das Phänomen in den vergangenen zwei Jahren Thema im gemeinsamen Terrorabwehrzentrum der Sicherheitsbehörden gewesen.

von Dirk Fisser

04. November 2019, 01:11 Uhr

Osnabrück | Das Ministerium schreibt, der Übergang von der Bürgerwehr „hin zu einem eigenmächtigen Eintreten für Sicherheit und Ordnung abseits des staatlichen Gewaltmonopols oder gar hin zu einem gewalttätigen Handeln“ sei fließend.

Nach Kenntnis der Bundesregierung gibt es demnach in fast allen Bundesländern mittlerweile entsprechende Gruppierungen. Unter anderem Ableger der „Soldiers of Odin Germany“ in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Über Mitgliederzahl der Bürgerbewegungen oder Teilnehmer an den Patrouillen macht das Ministerium keine Angaben.



Verbindungen zu rechtsextremen Parteien

Die Rechtsextremisten würden vorgeben, dass der Staat außerstande sei, die Sicherheit und Ordnung zu gewährleisten, weswegen sie diese Aufgabe nun übernähmen. Laut Bundesregierung verfolgten die Extremisten aber ein anderes Ziel: „Vielmehr sollen Fremde oder politische Gegner durch die Präsenz von rechtsextremistischen Bürgerwehren vor Ort gezielt eingeschüchtert werden.“ Rechtsextreme Parteien wie die NPD oder „Die Rechte“ seien ebenfalls involviert.

Ulla Jelpke, innenpolitische Sprecherin der Links-Fraktion im Bundestag, ist alarmiert. Sie forderte die Sicherheitsbehörden auf, konsequent gegen die selbsternannten Bürgerwehren vorzugehen. „Es darf nicht hingenommen werden, dass aufgrund der öffentlichen Präsenz solcher Schlägertrupps Angstzonen für Andersdenkende oder Migranten entstehen“, teilte Jelpke mit.

Fall für Verfassungsschutz

Erst Mitte Oktober hatte die Polizei in Sachsen eine Bürgerwehr aus dem Verkehr gezogen. In Döbeln patrouillierten drei Männer in Westen samt Schriftzug „Schutzzone“. Bundesweit bekannt wurden in den vergangenen Wochen auch die Gruppierung „Steeler Jungs“, die im gleichnamigen Stadtteil in Essen patrouilliert.

Caroline Seidel





Laut Medienmeldungen wird die Gruppe vom Verfassungsschutz in Nordrhein-Westfalen beobachtet.