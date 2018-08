Nach Tötungsdelikt in Chemnitz : Rechte Demos: Sachsen fordert Bundespolizei an

Sachsen wappnet sich für die nächste Demo der Rechten. Zuvor tauchte der Haftbefehl eines Tatverdächtigen im Netz auf.

von Tobias Bosse

29. August 2018, 17:30 Uhr

Chemnitz | Der Freistaat Sachsen hat nach den Vorfällen in Chemnitz die Hilfe der Bundespolizei angefordert. Das bestätigte die Sprecherin des Bundesinnenministeriums, Eleonore Petermann, am Mittwoch. Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hatte der sächsischen Polizei am Dienstag Hilfe in Form von "polizeilichen Unterstützungsmaßnahmen" angeboten.

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte anschließend erklärt, es sei gut, dass Seehofer dem Freistaat Unterstützung angeboten habe, "um Recht und Ordnung aufrecht zu erhalten und die Gesetze einzuhalten". Die Kanzlerin telefonierte außerdem mit Sachsen Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) und der Chemnitzer Oberbürgermeisterin (SPD).

Haftbefehl bei Facebook einsehbar

Während die Lage in Chemnitz nach dem mutmaßlichen Totschlag immer unübersichtlicher wird, offenbaren sich weitere Lücken im Rechtssystem Sachsens. So tauchte unter bislang ungeklärten Umständen der Haftbefehl für einen der verdächtigen Täter im Netz auf, wo er sich rasant und großflächig in der rechten Szene verbreitete.

Auf diesem Dokument sind ungeschwärzt vertrauliche Daten wie Namen und Adresse des Opfers, der Verdächtigen sowie der Zeugen zu lesen. Außerdem ist der Tathergang dort detailliert beschrieben. Die Veröffentlichung sowie Verbreitung eines solchen Haftbefehls stellt eine Straftat dar. Aber wie konnte dieses streng vertrauliche Dokument überhaupt in die Hände der rechten Szene gelangen?



Auf Nachfrage unserer Redaktion bei der Pressestelle der Staatsanwaltschaft Chemnitz durfte man keine Auskunft geben. Die Zuständigkeit für Äußerungen zu diesem Sachverhalt hätte nun die Generalstaatsanwaltschaft in Dresden.

Gegen wen wird ermittelt?

Dort kann die Frage danach, wie dieser Haftbefehl an die Öffentlichkeit gelangen konnte, ebenfalls nicht beantworten werden. "Das wüssten wir auch gerne", erklärt Pressesprecher Wolfgang Klein und ergänzt: "Wir können nur Vermutungen anstellen. Deshalb wurden Ermittlungen wegen 'Verletzung von Dienstgeheimnissen' eingeleitet."

Das Verfahren richte sich noch gegen unbekannt. Mit den Ermittlungen in diesem Verfahren wurde die Staatsanwaltschaft Dresden von der Generalstaatsanwaltschaft Dresden betraut. "Eine der zentralen Fragen ist: Durch welche Hände ging dieser Haftbefehl vor der Veröffentlichung." Mehrere Institutionen seien daran beteiligt. Darunter die Staatsanwaltschaft sowie das Amtsgericht in Chemnitz, aber auch die Verteidiger, Dolmetscher sowie Polizei und selbst der Beschuldigte. "Der Kreis der beteiligten Personen ist nicht klein", verdeutlicht der Sprecher der Generalstaatsanwaltschaft, der sich an keinen vergleichbaren Fall in der Vergangenheit erinnern kann.



Auch die Personen, die den Haftbefehl im Netz veröffentlicht oder verbreitet haben, müssen sich auf Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Dresden einstellen, erklärt Klein. So wie beispielsweise der Pegida-Initiator Lutz Bachmann, der sich auch kurz nach dem Anschlag vom Breitscheidplatz in Berlin mit Einzelheiten zu den internen Polizeiermittlungen auf Twitter brüstete oder die Facebookseite des rechten Bündnisses "Pro Chemnitz".









Nach einem Vorfall in Dresden mit einem Pegida-Demonstranten, dem später nachgewiesen werden konnte Mitarbeiter des Landeskriminalamtes in Sachsen zu sein und somit auch Zugang zu vertraulichen Daten zu haben, hat das Vertrauen in die Rechtsstaatlichkeit des Freistaats Sachsen bereits gelitten, diese Vorwürfe erschüttern das Bundesland nun bis ins Mark, weiß auch Wolfgang Klein. "Wir als Strafverfolgungsbehörde werden versuchen den Fall umfassend und schnell aufzuklären. Nur so kann man das Vertrauen wiedererlangen."

Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) bezeichnete die Veröffentlichung des Haftbefehls als "vollkommen inakzeptabel". Es dürfe nicht sein, dass persönliche Daten und die Vorgehensweise der Behörden der Öffentlichkeit auf diese Art und Weise bekannt würden, sagte Seehofer. Die Justizbehörden müssten darauf reagieren.

Auch das sächsische Justizministerium hat sich unlängst zu der Veröffentlichung des Haftbefehls über Twitter geäußert und angekündigt, den Sachverhalt schnellstens aufklären zu wollen.





Der Stellvertreter von Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU), Martin Dulig (SPD), hatte von einem ungeheuerlichen Vorgang gesprochen. "Wenn ich höre, dass der Haftbefehl wahrscheinlich aus der Polizei heraus in rechtsextreme Kreise geleakt wurde, haben wir ein dickeres Problem aufzuarbeiten." Dementsprechend ist die Staatsanwaltschaft unter Druck, schnelle Erklärungen zu liefern.

Nächste Demo geplant



Ungeachtet dessen hat das rechte Bündnis zu einer weiteren Demonstration in Chemnitz aufgerufen. Am Donnerstagabend soll eine Kundgebung rund um das Stadion des Viertligisten Chemnitzer FC stattfinden. Außerdem bitten die Rechten um Spenden, damit die "Proteste weitergehen". Auch dieser Aufruf wurde mehrere Tausend Male geteilt.

(mit dpa)