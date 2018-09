Kommentar : Rechthaber, Wortklauber, Eiferer: Was die Maaßen-Krise offenbart

War es das jetzt wert? Wegen einer blöden Wortklauberei waren Bundesregierung und -republik wochenlang in Aufruhr und sind es noch. Daraus lassen sich Lehren ziehen. Ein Kommentar.

von Burkhard Ewert

20. September 2018, 17:04 Uhr

Schwerin | Ob Hetzjagd oder Jagdszene, kann man da nicht die Schultern zucken und weitermachen? Abstoßend, stumpf und fremdenfeindlich waren die Vorkommnisse in Chemnitz ohnehin, einer Dramatisierung bedurften sie ebenso wenig wie eine Verharmlosung statthaft wäre. Die SPD zog es vor, die unpassenden Einlassungen eines Behördenchefs mit wenig Weitsicht zu instrumentalisieren. Sie hat die Quittung bekommen. Die Selbstzerstörung schreitet voran.

Gefährliche Extreme - auch die eigenen

Lernen sollten daraus alle. Zum einen: Extrempositionen sind gefährlich. Auch die eigenen. Zweitens: Wichtiger als sprachliche Präzision ist für das Verständnis das Wohlwollen. Wer wollte wirklich verstehen, mit welcher Absicht sich Hans-Georg Maaßen äußerte? Für wen hingegen war seine verdrehte Warnung willkommene Vorlage und Bestätigung vorgefasster Meinungen über ihn und seinen Vorgesetzten?

Fragwürdig ist es in diesem Zusammenhang auch, dass Maaßen fortan „gejagt“ werden sollte, wie es SPD-Kreise im AfD-Jargon formulierte. Richtig ist außerdem, dass es die von ihm ungelenk gemutmaßte Desinformation in der deutschen Tagespolitik ja durchaus gibt – auch in seinem Fall. Ausweislich des Protokolls hat der Staatssekretär in spe bei seiner vertraulichen Befragung im Innenausschuss des Bundestages gesagt, er würde die umstrittenen Zitate zu Chemnitz rückblickend anders formulieren und teilweise vielleicht komplett unterlassen. Teilnehmer der Sitzung hatten im Anschluss mit der Lüge die Debatte angeheizt, Maaßen habe gesagt, er würde das Interview unverändert wiederholen.

Unbeliebte Rechthaber

Rechthaberei und Wortklauberei sind im privaten Umgang zurecht unbeliebt. Im politischen Feld sollte es genauso sein. Eiferer gleich welcher Couleur sollten auf ein breites gesellschaftliches Misstrauen stoßen, auf eine Mauer der Skepsis. Stimmt es wirklich, was sie behaupten? Was wollen sie damit erreichen? Ist es wirklich so schlimm oder wirkt nur so? Welche Folge wäre verhältnismäßig? Diese Fragen sollten jeder Empörung vorausgehen.

Folgen Sie unserem Autoren gerne bei Twitter.