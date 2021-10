Welle der Gewalt : Regierung erklärt Notstand im Süden von Chile

Im Süden Chiles kommt es immer wieder zu Brandanschlägen auf Häuser und Fahrzeuge. Um die Lage unter Kontrolle zu bekommen, greift die Regierung nun härter durch.

Santiago de Chile | Angesicht einer Welle der Gewalt hat die chilenische Regierung im Süden des Landes den Notstand ausgerufen. Damit dürfen die Streitkräfte in den kommenden zwei Wochen die Polizei in den Provinzen Biobío, Arauco, Malleco und Cautín unterstützen, wie Präsident Sebastián Piñera am Dienstag sagte. Soldaten sollen in der Region nun logistische Hilfe ...

