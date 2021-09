Youtuber : Rezo veröffentlicht neues Video zur Klimapolitik

Der Mann mit den blauen Haaren ist zurück: In einem neuen Video widmet sich der Youtuber Rezo dem Thema Klimapolitik - und landet damit prompt wieder einen Netz-Erfolg.

Berlin | Der Youtuber Rezo hat ein weiteres Video veröffentlicht. Es trägt den Titel „Zerstörung Teil 2: Klima-Katastrophe“. Darin wirft Rezo etlichen Parteien und Politikern - vor allem von CDU und CSU - vor, in Sachen Klimaschutz untätig zu sein. „Wir werden in diesem Video [...] sehen, dass die aktuelle Regierung - also CDU und SPD - nicht nur in ihren e...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.