Gesundheitsversorgung : US-Richter erklärt "Obamacare" für verfassungswidrig – Trump jubelt

Die Regierung unter Barack Obama hat 2010 das US-Gesundheitssystem reformiert und den "Patient Protection and Affordable Care Act" (PPACA) eingeführt – genannt "Obamacare". Auf Deutsch heißt das so viel wie "Gesetz zum Schutz der Patienten und für eine bezahlbare Krankenversicherung". Seit 2013 herrscht demnach in den USA eine allgemeine Krankenversicherungspflicht. Arbeitgeber mit mehr als 50 Vollzeitmitarbeitern müssen ihren Angestellten eine Versicherung anbieten. Amerikaner ab 26 Jahren, die nicht über ihren Job abgesichert werden, müssen sich selbst versichern. Geringverdiener bekommen Zuschüsse vom Staat. Wer sich nicht versichert, muss ein Bußgeld zahlen. Versicherungen dürfen Menschen mit Vorerkrankungen auch nicht mehr ablehnen.Mit der Einführung von "Obamacare" sank die Zahl der Unversicherten von rund 16 Prozent auf rund zehn Prozent. Republikaner kritisieren die Versicherungspflicht als Eingriff in das Selbstbestimmungsrecht.