Auszeichnung : Rumäniens Präsident Klaus Iohannis mit Karlspreis geehrt

Wegen der Corona-Pandemie konnte der Karlspreis erst mit Verspätung verliehen werden. Bei der Zeremonie wurde Klaus Iohannis vor allem auch als Brückenbauer geehrt.

Aachen | Der rumänische Präsident Klaus Iohannis hat am Samstag in Aachen den Internationalen Karlspreis erhalten. Iohannis wurde als Brückenbauer zwischen Ost und West mit dem renommierten Preis geehrt. Damit werden Persönlichkeiten oder Institutionen ausgezeichnet, die sich um Europa und die europäische Einigung verdient gemacht haben. In seiner Festre...

