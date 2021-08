Plus 86 Cent pro Monat : Rundfunkbeitragserhöhung: Ist das Urteil schon absehbar?

Sachsen-Anhalt hat einen höheren Rundfunkbeitrag für ARD, ZDF und Deutschlandradio blockiert. Die obersten Verfassungsrichter entscheiden nun wenige Wochen vor der Bundestagswahl, ob das so korrekt war.

Berlin | 86 Cent mehr können viel Geld sein. Haushalte in Deutschland sollten – so war es der Plan der Bundesländer – dieses Plus ab 2021 monatlich für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk zahlen. So wäre in den nächsten Jahren mehr als eine Milliarde Euro zusätzlich für ARD, ZDF und Deutschlandradio zusammengekommen, um ihrem Auftrag als öffentlich-rechtliche ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.