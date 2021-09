Zwei Drittel ausgezählt : Russland-Wahl: Kremlpartei Geeintes Russland klar vorn

70 Prozent der Stimmen sind ausgezählt, die Kremlpartei Geeintes Russland liegt nach offiziellen Angaben weit vorn. Doch besonders die Unregelmäßigkeiten einer Online-Wahl in Moskau sorgen für Kritik.

Moskau | Bei der Parlamentswahl in Russland liegt die Kremlpartei nach Auszählung von zwei Dritteln der Stimmzettel weiter klar in Führung. Nach Auszählung von mehr als 70 Prozent der Stimmen lag Geeintes Russland bei mehr als 48 Prozent, wie die Wahlkommission am Montag in Moskau mitteilte. Die Kommunisten landeten demnach bei mehr als 20 Prozent, die Rech...

