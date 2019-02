Reaktion auf US-Entscheidung : Russland setzt INF-Abrüstungsvertrag ebenfalls aus

Der russische Präsident Wladimir Putin erklärte, dass sein Land den INF-Vertrag ebenso wie die USA aussetzen werde.

Moskau | Russlands Präsident Wladimir Putin sieht sich einen Tag nach dem Ausstieg der USA aus dem INF-Abrüstungsvertrag seinerseits nicht mehr an das Abkommen gebunden. "Unsere amerikanische Partner haben angekündigt, ihre Teilnahme an dem Abkommen auszusetzen und wir setzen unsere Teilnahme auch aus", sagte Putin Agenturen zufolge am Samstag.

Der Vertrag aus dem Jahr 1987 verbietet landgestützte Raketen und Marschflugkörper mit einer Reichweite zwischen 500 und 5500 Kilometern, die Atomsprengköpfe tragen können.

