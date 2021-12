Ampel-Regierung : SPD, Grüne und FDP haben Koalitionsvertrag unterzeichnet

Die erste Ampel-Regierung auf Bundesebene steht. SPD, Grüne und FDP haben sich offiziell auf ihren gemeinsamen Regierungskurs festgelegt und ihre Unterschriften geleistet.

Berlin | Zweieinhalb Monate nach der Bundestagswahl haben SPD, Grüne und FDP ihr gemeinsames Regierungsprogramm besiegelt. Die Spitzenvertreter der Ampel-Parteien unterzeichneten dafür am Dienstag in Berlin ihren Koalitionsvertrag. Die SPD war als Sieger der Wahl hervorgegangen. Am Mittwoch soll der designierte Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) im Bundestag z...

