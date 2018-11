Einigung zu Hardware-Nachrüstungen : Scheuer: Autobauer zahlen bis zu 3000 Euro für Umbau älterer Dieselautos

Mehr als fünf Stunden verhandeln Verkehrsminister Scheuer und die deutschen Autobauer. Jetzt gibt es eine Einigung.

von dpa

08. November 2018, 16:16 Uhr

Berlin | Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) und die deutschen Autohersteller haben in Verhandlungen zu Hardware-Nachrüstungen älterer Diesel einen Kompromiss gefunden. Die deutsche Autoindustrie habe sich "sehr stark bewegt", sagte Scheuer am Donnerstag nach einem Spitzentreffen mit Spitzenmanagern der Branche in Berlin.

Konkret haben die Hersteller laut Scheuer zugesagt, Besitzer älterer Dieselautos mit zusätzlich bis zu 3000 Euro pro Fahrzeug zu unterstützen. Dies gelte für die 15 Städte in Deutschland, in denen Schadstoff-Grenzwerte besonders stark überschritten werden.

Das Verkehrsministerium kalkuliert mit Nachrüstkosten von durchschnittlich 3000 Euro, somit würden Dieselfahrer zumindest theoretisch nicht zuzahlen müssen.

Wahl zwischen Umtausch oder Nachrüstung

Die Maßnahme solle nur für Kunden gelten, die nicht die "Umtauschprämien" von Herstellern nutzen und auf sauberere Autos umsteigen. Die Hersteller wollten jedem Kunden ein Angebot machen, um mobil zu bleiben. Die Hersteller hatten bereits höhere Preisnachlässe auf den Weg gebracht, wenn Kunden ihren alten Diesel in Zahlung geben und ein sauberes Fahrzeug kaufen.

Für VW und Daimler zählen laut Scheuer dazu dann auch mögliche Hardware-Nachrüstungen, also Umbauten direkt am Motor. Sie würden solche Nachrüstungen dann mit bis zu 3000 Euro pro Auto unterstützen. Bisher hatten sie 2400 Euro pro Wagen angeboten. Scheuer sagte aber, es werde noch dauern, bis die technischen Voraussetzungen für Hardware-Nachrüstungen vorlägen.