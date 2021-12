Drittes Jahr Corona-Pandemie : WHO blickt vorsichtig optimistisch auf 2022 – unter einer Bedingung

2022 könnte es klappen mit dem Sieg über die Pandemie. Das ist eine der Botschaften der WHO. Dazu braucht es aber große gemeinsame Anstrengungen.

Genf | Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) blickt mit vorsichtigem Optimismus auf die voraussichtliche Corona-Lage im nächsten Jahr. Es sei unter anderem wichtig, dass bis zur Jahresmitte in jedem Land mindestens 70 Prozent der Bevölkerung geimpft sei, sagte WHO-Chef Tedros Adhanom Ghebreyesus am Mittwoch in Genf. Related content Dann sei es möglic...

