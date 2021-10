Pandemie : Schnellere Corona-Ausbreitung erhöht Druck zum Gegensteuern

Die Corona-Lage wird kritischer. Um die Pandemie unter Kontrolle zu halten, kommen zusehends zusätzliche Maßnahmen ins Spiel. Doch wie rasch können Verstärker-Impfungen in größerem Stil anrollen?

Berlin | Angesichts einer immer schnelleren Corona-Ausbreitung in Deutschland wächst der Druck, wieder stärkere Schutzvorkehrungen zu treffen. Der geschäftsführende Gesundheitsminister Jens Spahn (CDU) wirbt weiter für Auffrischungsimpfungen auf breiterer Front und regt gezielte Einladungen an alle Menschen ab 60 Jahre dafür an. Laut der amtierenden Bundesr...

