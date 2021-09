Bundestagswahl 2021 : ARD-Wahlarena: Norddeutscher Finanzbeamter trollt Scholz

Olaf Scholz stellt sich in der ARD-Wahlarena Bürgerfragen: Mit wem Koaliert der SPD-Kandidat? Stellt er globale Impfgerechtigkeit her? Und vor allem: Was antwortet er dem Finanzbeamten, der all seine Skandale aufzählt?

Berlin | In der ARD-"Wahlarena" hat SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz sich am Dienstagabend dem direkten Gespräch mit den Bürgern gestellt. Wie lief es für ihn? Und um welche Fragen ging es? "Corona ist ja bald vorbei" Das erste bleibende Zitat entlockt dem SPD-Kandidaten ein Teenager gleich zu Beginn. "Corona ist ja bald vorbei", vermeldet Scholz mit verb...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.