Kolumne „Berliner Geflüster“ : Scholz kontert Söders Kritik: Ein Schlumpf für's Kanzleramt?

Im Sommer wird die Frage in den Mittelpunkt rücken, wer im Herbst von Angela Merkel das Kanzleramt übernehmen soll.

Berlin | Markus Söder versuchte gerade, Olaf Scholz als Schlumpf zu diskreditieren. Der SPD-Kandidat drehte den Spieß um, sieht in seinen Schlumpf-Qualitäten beste Kanzler-Fähigkeiten. Aber hat nicht die CDU den Oberschlumpf in ihren Reihen? Und wie kommt Söder aus der Gargamel-Ecke? Wir geben Antworten. "Berliner Geflüster": In unserer Hauptstadt-Kolumne b...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.