Diplomatie : Scholz will in Warschau über Rechtsstaatlichkeit sprechen

Die Antrittsbesuche in Paris und Brüssel waren für Kanzler Scholz unkompliziert. Warschau wird da schon schwieriger. Der Ampel-Koalitionsvertrag hat dort im Regierungslager Abwehrreaktionen ausgelöst.

Berlin/Warschau | Nach seinen ersten Antrittsbesuchen in Paris und Brüssel reist Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) am Sonntag nach Polen. In Warschau wird er von Regierungschef Mateusz Morawiecki mit militärischen Ehren empfangen. Im Mittelpunkt des anschließenden Gesprächs sollen nach Angaben eines Regierungssprechers in Berlin bilaterale, europäische und internation...

