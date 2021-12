Großbritannien : Schwerer Schlag für Johnsons Partei bei Nachwahl

Die Skandale der vergangenen Wochen haben ihre Spuren hinterlassen. Die Tory-Partei des britischen Premierministers Boris Johnson kassiert bei einer Nachwahl im konservativen Kernland eine heftige Niederlage.

London | „Boris Johnson, the party is over.“ Mit diesen Worten reagierte die britische Liberaldemokratin Helen Morgan am Freitag auf ihren Sieg über die Konservativen bei der Nachwahl in North Shropshire. Das Ergebnis löste Schockwellen in der Tory-Partei aus, die derzeit ohnehin mit ihrem von Skandalen umwitterten Regierungschef Boris Johnson hadert. Der m...

