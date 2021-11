Ex-Kanzler : Sebastian Kurz ist Vater geworden: Freude auf „Weihnacht zu dritt“

ÖVP-Politiker Sebastian Kurz freut sich auf sein "erstes Weihnachtsfest zu dritt". Auf Twitter vermeldet Österreichs ehemaliger Kanzler die Geburt seines ersten Kindes.

Wien | Sebastian Kurz ist Vater geworden. Via Twitter vermeldete der kürzlich als österreichischer Kanzler zurückgetretene Politiker die Geburt seines ersten Kindes. Related content Freude auf das erste Weihnachtsfest zu dritt "Meine Freundin Susanne hat heute in den frühen Morgenstunden unseren Sohn zur Welt gebracht", schreibt Kurz in dem Tweet....

