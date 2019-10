Treffen in Ankara und Athen : Seehofer warnt vor "noch größerer Flüchtlingswelle" als 2015

Bundesinnenminister Seehofer fordert angesichts wieder steigender Flüchtlingszahlen mehr Solidarität von den EU-Staaten.

06. Oktober 2019, 08:28 Uhr

Berlin | Bundesinnenminister Horst Seehofer (CSU) hat angesichts steigender Migrantenzahlen auf den griechischen Inseln vor einer größeren Flüchtlingswelle als im Jahr 2015 gewarnt.

Wir müssen unseren europäischen Partner bei den Kontrollen an den EU-Außengrenzen mehr helfen. Wir haben sie zu lange alleine gelassen. Seehofer in der "Bild am Sonntag"





Und er sagte: "Wenn wir das nicht machen, werden wir eine Flüchtlingswelle wie 2015 erleben – vielleicht sogar noch eine größere als vor vier Jahren."

Volle Unterstützung der Kanzlerin

Er werde gemeinsam mit der neuen EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen "alles dazu beitragen, dass sich das nicht wiederholt", sagte Seehofer weiter. Dazu habe er "die volle Unterstützung der deutschen Bundeskanzlerin". Zudem forderte Seehofer die Mitgliedsstaaten der EU auf, mehr für die Türkei zu tun.

Die Türkei leistet bei der Aufnahme von Flüchtlingen sehr viel. Das liegt auch in unserem Interesse. Darüber hinaus ist klar, dass wir nicht mit den Mitteln der Vergangenheit die Zukunft bewältigen können. Deswegen will ich die Zusammenarbeit mit der Türkei weiter stärken. Seehofer in der "Welt am Sonntag"





Auf die Frage, wie viel Geld Ankara über die sechs Milliarden hinaus erhalten soll, die die EU im Rahmen des Flüchtlingspakts von 2016 zu zahlen versprochen hat, sagte Seehofer: "Diese Entscheidung kann ich als deutscher Innenminister nicht allein treffen. Wir werden dazu auf europäischer Ebene Gespräche führen müssen. Ich werde mich dafür einsetzen, dass die Leistung der Türkei, die in unser aller Interesse liegt, angemessen berücksichtigt wird."

Kritik an Plänen des Innenministers

Unterdessen teilt CDU-Präsidiumsmitglied Mike Mohring die Zweifel von Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) am Vorhaben Seehofers, jeden vierten im Mittelmeer geretteten Flüchtling in Deutschland aufzunehmen. Das Risiko dieser Zwischenlösung sei, dass sie "zur Dauerlösung wird", sagte Mohring den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Montag). Seehofer stehe "im Wort, dass dies ausgeschlossen ist".

Seehofer war am Donnerstag und Freitag in die Türkei und nach Griechenland gereist. Dort führte er gemeinsam mit EU-Migrationskommissar Dimitris Avramopoulos Gespräche mit Regierungsvertretern. Er sagte Ankara und Athen deutsche Unterstützung im Umgang mit Flüchtlingen und beim Grenzschutz zu.

Erneute Flugzeugpanne bei Besuch in Athen

Wegen einer erneuten Panne bei der Flugbereitschaft des Bundesverteidigungsministeriums hat sich die Rückreise von Bundesinnenminister Seehofer aus Griechenland verzögert. Wie die "Bild am Sonntag" berichtete, war der Boardcomputer des Regierungs-Airbus A319 defekt, so dass Seehofer drei Stunden in Athen fest saß. Der griechische EU-Kommissar für Migration, Dimitris Avramopoulos, der mit Seehofer zu den Gesprächen nach Athen gereist war, lud den gestrandeten Innenminister laut "BamS" spontan zum Fischessen in eine Taverne ein. "Die Flugzeugpanne war ärgerlich", sagte Seehofer dem Blatt. "Aber so konnte der Tag in sehr freundschaftlicher Atmosphäre beendet werden."