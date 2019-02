Kommentar : Senioren am Steuer: Die Eigenverantwortung ist entscheidend

Alte Leute verursachen Unfälle, weil das Autofahren sie zuweilen überfordert. Immer wieder bringen Verbände oder Politik deshalb verpflichtende medizinische Untersuchungen in Spiel, als deren Folge Führerscheine entzogen werden könnten. Das geht zu weit, meint unser Kommentator.

von Burkhard Ewert

02. Februar 2019, 07:10 Uhr

Schwerin | Nicht mehr in die große Stadt. Tempo 80 reicht auch. Geht das auch mit der Bahn? Nur noch im Hellen. Und irgendwann gar nicht mehr: Es ist ja nicht so, dass alte Menschen völlig gedankenlos wären, was ihre Fahrtüchtigkeit anbelangt. Sie reagieren auf vielfältige Weise und passen sich an, weil ihre Reaktionsfähigkeit und Belastbarkeit sinken.

Braucht es trotzdem verpflichtende medizinische Begutachtungen mit all den Kosten und dem Aufwand, der in überfüllten Arztpraxen damit verbunden ist? Noch eine Bescheinigung mehr, noch einen behördlichen Vorgang? Und nicht zuletzt: Braucht es wirklich diese Entmündigung, die mit einem formellen Entzug der Fahrerlaubnis verbunden ist?

Ein Führerschein steht für mehr als das Recht, ein Auto zu steuern. Er bedeutet Freiheit, Selbstbestimmung und Teilhabe. Er ermöglicht den Besuch bei der Doppelkopfrunde, in der Kirche, auf dem Friedhof. Ihn einzuziehen führt zu immensen sozialen Folgen. Auch finanziell kann es den Betroffenen erheblich belasten, wenn er etwa zum Umzug gezwungen ist.

Dass ab und an ein Unfall aufs Alter zurückzuführen ist, wäre dagegen abzuwägen. Am Ende sollte die Eigenverantwortung den Ausschlag geben. Der Gesetzgeber muss sich um gute Beratung bemühen und um das Angebot guter Alternativen gerade im ländlichen Raum. Im Sinne des Respekts vor einem selbstbestimmten Leben genügt das aber auch.

