Bundestagswahl 2021 : Sexismus im Wahlkampf: Wird Annalena Baerbock benachteiligt?

Annalena Baerbock verhalf den Grünen kurz nach ihrer Nominierung als Spitzenkandidatin zu historischen Umfragewerten. Zwischenzeitlich hat die Partei deutlich an Zuspruch verloren. Hat das schlechte Abschneiden nicht nur mit Baerbocks kleinen und größeren Fehltritten, sondern auch mit Sexismus zu tun?

Osnabrück | Helga Lukoschat ist Politologin und Vorstandsvorsitzende der Europäischen Akademie für Frauen in Politik und Wirtschaft in Berlin. Im Interview schildert sie, warum Annalena Baerbock so polarisiert, wie es Angela Merkel einst ergangen ist und was das Alles mit Sexismus zu tun hat. Frau Lukoschat, Annalena Baerbock ist laut einem Bericht das Hauptzi...

