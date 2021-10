Weltklimakonferenz : Sharma: Glasgow wird schwieriger als Einigung von Paris

Nur noch wenige Tage sind es bis zur Weltklimakonferenz. Große Hoffnungen ruhen auf dem Zusammentreffen von Entscheidern. Der Handlungsdruck steigt - doch die Skepsis wächst auch.

London/Glasgow | Der britische Gastgeber der Weltklimakonferenz COP26 hält das Ringen in Glasgow um schärfere Klimamaßnahmen für schwieriger als die Einigung auf das Pariser Klima-Abkommen. „Was wir in Glasgow schaffen wollen, ist wirklich schwierig“, sagte der designierte COP-Präsident, Alok Sharma, dem „Guardian“ (Samstag). „Es ist brillant, was in Paris geschaff...

