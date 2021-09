US-Politik : Showdown im US-Kongress - Biden kämpft an mehreren Fronten

Im US-Kongress stehen entscheidende Stunden an. Kurz vor Fristablauf soll ein „Shutdown“ der Regierung verhindert werden. Aber Präsident Biden hat auch an anderer Stelle zu bangen: Die Prestigeprojekte seiner Amtszeit wackeln.

Washington | Der US-Kongress will in letzter Minuten einen drohenden Teil-Stillstand der Regierungsgeschäfte abwenden. Am Donnerstag soll zunächst im Senat über eine Übergangsfinanzierung für die Regierung bis Anfang Dezember abgestimmt werden, wie die Kongresskammer ankündigte. Ein Votum im Repräsentantenhaus ist kurz danach geplant, um die Budgetregelung schl...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.