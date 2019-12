Silvester 2019 : Neue Umfrage: Was die Deutschen über ein Böller-Verbot denken

Verbot von Böllern zu Silvester? Zustimmung oder Ablehnung scheint vor allem eine Frage des Alters zu sein.

von afp und dpa

27. Dezember 2019, 14:27 Uhr

Hannover | Eine Mehrheit der Deutschen ist für ein Böller-Verbot an Silvester. In einer am Freitag von den Zeitungen des Redaktionsnetzwerks Deutschland (RND) veröffentlichten Umfrage sprachen sich 57 Prozent der vom Meinungsforschungsinstitut YouGov befragten Bundesbürger dafür aus, Böller zum Jahreswechsel zu verbieten. Gegen ein solches Verbot waren 36 Prozent, unschlüssig waren sieben Prozent. Die Zustimmung liegt bei den über 55-Jährigen besonders hoch (63 Prozent), am geringsten ist die Zustimmung bei den 35- bis 54-Jährigen (51 Prozent). Bei Anhängern der politischen Parteien findet ein Verbot eine deutliche Mehrheit. Nur die Wähler der AfD befürworten ein solches Verbot zu lediglich 40 Prozent.

Vor allem Umweltschützer plädieren für einen Verzicht auf das Feuerwerk zum Jahreswechsel. Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) forderte alle Bürger auf, keine Feuerwerkskörper zu kaufen. "Feiern sie rauschende Silvesterfeste - aber ohne dabei die Luft zu verpesten, ihre Mitmenschen zu gefährden, Tiere in Panik zu versetzen und die Landschaft zu verdrecken", erklärte DUH-Geschäftsführer Jürgen Resch.

Silvester "messen wir die höchsten Feinstaubwerte"

Das Silvester-Feuerwerk steht unter anderem wegen der hohen Feinstaub-Belastung in der Kritik. "In der Silvesternacht messen wir die höchsten Feinstaubwerte", sagte die Meteorologin Ute Dauert vom Umweltbundesamt in der Sendung "Frühstart" auf RTL und n-tv. Die Werte könnten 1000 Mikrogramm pro Kubikmeter überschreiten. Im Jahresmittel liege der Wert in den Städten bei etwa 18 Mikrogramm.

Es sei aus Sicht des Umweltbundesamts wünschenswert, dass immer mehr Menschen auf das private Feuerwerk verzichteten oder es einschränkten, sagte Dauert. "Es trägt dazu bei, die Feinstaubbelastung zu senken, Müllberge zu vermeiden und den Energieaufwand zu senken, der für die Herstellung solcher Feuerwerkskörper benötigt wird." Auf der anderen Seite gehöre es eben zur Tradition in Deutschland, "das alte Jahr mit einem kräftigen Feuerwerk zu verabschieden".

In zahlreichen Städten in Deutschland gibt es Verbote und Einschränkungen für das Feuerwerk. Die Grünen-Bundestagsabgeordnete Canan Bayram sagte den Zeitungen des "Redaktionsnetzwerks Deutschland", sie halte ein Böllerverbot in Städten für "unausweichlich". Sie unterstütze die Bundesländer in ihrem Wunsch, rechtssichere Verbote einzuführen. Klar sei, "dass es unter Umwelt- und Gesundheitsschutzaspekten möglich und geboten sein sollte".

Der CDU-Innenpolitiker Philipp Amthor wandte sich gegen Verbote. "Diese leidigen Verbotsdiskussionen gehen mir einfach zu weit", sagte Amthor den RND-Zeitungen. Jeder könne zu Silvester auf Feuerwerk verzichten, "aber er braucht dafür doch nicht den Staat, um ihm das zu verbieten".