Bund-Länder-Konferenz : So bewertet Niedersachsen den Corona-Gipfel

"Das waren lange und anstrengende Beratungen, aber der Einsatz hat sich gelohnt", fasste Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) seine Eindrücke in der Nacht zusammen. Schon ab Montag soll es erste vorsichtige Lockerungen geben.

Hannover | In Niedersachsen sollen die ersten Corona-Beschränkungen bereits ab kommender Woche gelockert werden. Das hat Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) in der Nacht zu Donnerstag nach dem Verhandlungsmarathon mit den anderen Regierungschefs und der Bundeskanzlerin in Aussicht gestellt. So sollen beispielsweise bereits ab der nächsten Woche private Treffen ...

