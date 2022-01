Wenn Omikron weiter zuschlägt : So sieht Niedersachsens „Notfall-Plan“ für die Schulen aus

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt von Tag zu Tag. So will das Kultusministerium trotz der Omikron-Wand den Präsenzunterricht in Niedersachsen sicherstellen.

Hannover | Um den Schulbetrieb in Präsenz auch bei weiterhin deutlich steigenden Corona-Zahlen und möglicherweise vermehrt auftretenden Quarantäne-Fällen unter Lehrern aufrecht erhalten zu können, sollen an Niedersachsens Schulen verschiedene Maßnahmen greifen. So können Lehrerstunden aus den Ganztagsangeboten ab Jahrgangsstufe sieben gekürzt werden, damit diese...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.