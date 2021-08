Corona-Verordnung : Söder: FFP-2-Pflicht in Bayern entfällt

Mitten in der zweiten Corona-Welle war Bayern mit einer FFP-2-Maskenpflicht vorgeprescht, die später vielerorts folgte. Jetzt sollen im Freistaat aber einfache medizinische Masken genügen.

München | Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat für die kommende Woche eine Corona-Verordnung unabhängig von der Inzidenz angekündigt. Zudem soll die FFP-2-Maskenpflicht in Bayern fallen. „Wir werden eine einfachere und verständlichere Verordnung auf den Weg geben“, sagte der CSU-Chef am Donnerstag in München. Er betonte, Basis bleibe das seit dieser Wo...

