CSU-Parteitag : Bundestagswahl: Söder spricht schon von der letzten Chance

Wenn, dann dieses Wochenende: Markus Söder hofft mit dem CSU-Parteitag die Trendwende für den von schlechten Unionswerten belasteten Wahlkampf einzuleiten.

München | Der im historischen Umfragetief steckenden Union läuft nach Ansicht von CSU-Chef Markus Söder die Zeit für einen Stimmungsumschwung vor der Bundestagswahl davon. „Wenn es noch eine Chance gibt, den Trend zu brechen, dann an diesem Wochenende“, sagte Söder. Die CSU wolle mit ihrem Parteitag am Freitag und Samstag in Nürnberg „ein Stück“ die Trendwen...

