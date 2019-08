Staunen über neue Forderungen : Söders Klima-Wandlung: Warum der CSU-Chef jetzt auf grüne Themen setzt

View this post on Instagram

Nürnbergs place to be: Der ökologische Ausbau am Wöhrder See geht weiter. Mehr Fließgeschwindigkeit und Luftdurchlässigkeit stärken das Kühlaggregat unserer Stadt. Tier- und Pflanzenwelt können durchatmen. 15 Mio. Euro haben wir bereits in unser Naturparadies investiert. Das ist nachhaltiger Klima- und Artenschutz. #nürnberg #see #sommer #klima #naturschutz #bayern