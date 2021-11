Impfkampagne : Spahn: Moderna ist ein sicherer und sehr wirksamer Impfstoff

Das Gesundheitsministerium deckelt die Biontech-Bestellmengen und erntet harsche Kritik. Minister Spahn räumt ein, dass die Kommunikation nicht optimal lief - wirbt nun aber für Moderna.

Berlin | Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich bemüht, Vorbehalte gegen den Moderna-Impfstoff für das Boostern zu zerstreuen. „Moderna ist ein guter, sicherer und sehr wirksamer Impfstoff“, sagte der CDU-Politiker am Montag in Berlin. Zugleich kündigte er an, dass viele Auffrischungsimpfungen auch künftig mit dem von vielen Bürgern bevorzugten Impfs...

