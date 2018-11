Wettstreit um CDU-Vorsitz : Wahlkämpfer Spahn grenzt sich von Merz und Kramp-Karrenbauer ab

Welche Positionen Jens Spahn von seinen Mitbewerbern um den CSU-Vorsitz unterscheidet, sagte er in einem Interview.

von dpa und lod

14. November 2018, 07:03 Uhr

Berlin | Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat sich von seinen Mitbewerbern um den CDU-Vorsitz, Annegret Kramp-Karrenbauer und Friedrich Merz, abgegrenzt. Vom früheren Unionsfraktionschef Merz unterscheide ihn der Umgang mit der Partei, sagte Spahn dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" ("RND", Mittwoch).

Im Gegensatz zu dem zuletzt vor allem in der Wirtschaft tätigen Merz, liege Spahns Fokus auf der Politik: "Ich habe allein in den letzten zwei Jahren über 250 Termine vor Ort gemacht und mit vielen Mitgliedern und Wählern diskutiert. Ich habe mit der Partei in guten und schlechten Zeiten Wahlkampf geführt. Und der Generationenwechsel ist nicht nur ein Wort: Ich biete eine Perspektive, die über vier Jahre hinausgeht."

Progressives Gesellschaftsbild

Es gebe auch Unterschiede in der Gesellschaftspolitik, sagte Spahn offenbar in Richtung von CDU-Generalsekretärin Kramp-Karrenbauer. "Ich habe aus voller Überzeugung für die Öffnung der Ehe gestimmt. Die Werte, die in einer Ehe gelebt werden, sind im positiven Sinne konservativ. Ich habe meinen Mann im Dezember geheiratet. Wenn nun unsere Ehe in einem Atemzug mit Inzest oder Polygamie genannt wird, trifft mich das persönlich." Kramp-Karrenbauer steht der Ehe für alle ablehnend gegenüber.

"Wir brauchen einen echten Neustart. Mit einem Generationenwechsel und einen neuen, offeneren Debattenstil", sagte Spahn. Der 38-Jährige machte deutlich, dass er sich im Fall einer Niederlage beim Bundesparteitag am 7. Dezember in Hamburg weiter an führender Stelle in der CDU engagieren will. "Ich kandidiere für die Führung des Teams. Aber ich bleibe auf jeden Fall im Team, weil ich den Erfolg der CDU will."

Europäische Armee Ja, Eurobonds Nein

Beim Thema europäische Armee stützt Spahn die Haltung von Bundeskanzlerin Angela Merkel. Er sagte dem "RND", er plädiere für die Gründung europäischer Streitkräfte einschließlich einer Beschneidung der Mitwirkungsrechte des Bundestags bei Einsätzen. Spahn: "Eine EU, die sich erst ewig abstimmen muss und dann einen windelweichen Kompromiss präsentiert, nimmt keiner ernst in der Welt. Der Bundestag muss bereit sein, Verantwortung für die Entscheidung über internationale Einsätze an einen europäischen Parlamentsausschuss abzugeben."

Andere EU-Reformvorschläge lehne er jedoch ab: "Jeder Ansatz einer Transferunion geht gar nicht", sagte Spahn. "Wir brauchen keinen Euro-Finanzminister, keine europäische Arbeitslosenversicherung und schon gar nicht eine Vergemeinschaftung von Schulden."