Regierungsbildung : Spitzenrunde verhandelt am Dienstag weiter über Ampel

Nach neun Stunden gehen die Verhandlungsgruppen der Ampel-Parteien aufeinander. Morgen soll weiter verhandelt werden, heißt es.

Berlin | Die Spitzengespräche über eine Ampel-Koalition sollen am Dienstag fortgesetzt werden. Das kündigten mehrere Beteiligte am Montagabend nach mehr als neunstündigen Gesprächen an. Zu Details der Verhandlungen äußerten sie sich nicht. SPD-Chef Norbert Walter-Borjans sagte lediglich: „Wir sind dabei, Stück für Stück miteinander zu sprechen.“ Grünen-Part...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.